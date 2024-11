Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wachsame Seniorin vereitelt Diebstahl ihrer Geldbörse

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Unbekannter bot einer älteren Frau am Samstag (16.11.2024) in der Oststadt unaufgefordert seine Unterstützung an. Dies tat der Mann aber offenbar nicht aus Hilfsbereitschaft, sondern um das Portemonnaie der Dame an sich zu nehmen. Diese wiederum war so aufmerksam, dass sie den Diebstahl bemerkte und den Langfinger erfolgreich zur Rede stellte.

Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde die Seniorin gegen 11:30 Uhr vor ihrem Wohnhaus von dem Unbekannten gefragt, ob er ihr den Rollator ins Haus tragen solle. Das Angebot nahm die Frau an, bemerkte aber unmittelbar im Treppenhaus das Fehlen ihrer Geldbörse, die sich zuvor in einer Tasche in ihrem Rollator befunden hatte. Sie sprach den Mann sofort darauf an. Dieser war von der Wachsamkeit der Seniorin vermutlich dermaßen überrascht, dass er das Diebesgut aus seiner Kleidung holte und es der Frau zurückgab. Dabei soll er sich entschuldigt haben. Anschließend suchte er schnell das Weite.

Bis auf den Umstand, dass der Mann mit einem nicht näher bekannten Akzent gesprochen haben soll, liegen zu ihm keine weiteren Angaben vor.

Während der gesamten Situation soll ein weiterer Mann vor der Haustür gestanden haben.

Wer sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

