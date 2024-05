POL-NE: Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Grevenbroich (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Kasterstraße in Frimmersdorf ist es am Dienstag (14.05.), gegen 19:50 Uhr, mutmaßlich in Folge eines technischen Defekts an einem Stromverteilerkasten zu einem Brand gekommen. Die Bewohner des Hauses konnten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei selbst rechtzeitig in Sicherheit ...

mehr