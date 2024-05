Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Technischer Defekt verursacht Brand in Mehrfamilienhaus

Grevenbroich (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Kasterstraße in Frimmersdorf ist es am Dienstag (14.05.), gegen 19:50 Uhr, mutmaßlich in Folge eines technischen Defekts an einem Stromverteilerkasten zu einem Brand gekommen.

Die Bewohner des Hauses konnten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen. Personen wurden nicht verletzt.

Das Gebäude ist aufgrund des Brandschadens derzeit jedoch unbewohnbar und musste vom Netzbetreiber stromlos geschaltet werden. Die Hausbewohner wurden von Verwandten aufgenommen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

