Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gemeinschaftlich begangener Ladendiebstahl im Rewe Weida

Greiz (ots)

Weida. Am Samstag den 23.03.2024 entwendeten drei, bisweilen unbekannte Täter Waren im Wert von 200,- Euro bis 300,- Euro aus der Rewe Filiale in der Neustädter Straße in Weida. Ca. gegen 15:50 Uhr befanden sich zwei weibliche Täter in der Filiale und beluden einen Einkaufswagen, während eine weitere männliche Person im Kassenbereich auf und ab ging, um einen günstigen Zeitpunkt auszumachen, um dann mit dem erlangten Beutegut den Rewe zu verlassen. Der Mann stand vermutlich telefonisch in Kontakt mit den beiden Frauen und gab diesen Bescheid, als sich kurzzeitig keine Mitarbeiter im Kassenbereich befanden. Gegen 15:55 Uhr verließen die drei Täter den Rewe-Markt zusammen mit dem Einkaufswagen und den Waren und schoben diesen von dem Parkplatz des Rewe in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen des begangenen Diebstahls aufgenommen und Videoaufnahmen der Überwachungskameras gesichert, bittet jedoch dennoch um Zeugenhinweise unter Tel.: 03661 6210 Bezugsnummer: 0077137/2024. <MS>

