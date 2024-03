Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungsbrand in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Heute Nacht (22.03.2024) gegen 01:40 Uhr kam es in einer Wohnung in der Straße der DSF zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer selbst brach dabei im Bad der Wohnung aus. Offenbar waren brennende Teelichter ursächlich für den Brandausbruch, wobei sich diese weiter entzündeten, so dass es zu einem Verbrennen von Plastik mit erheblicher Verrußung kam. Verletzt wurde bei diesem Feuer glücklicherweise niemand. Allerdings ist die Wohnung bis auf Weiteres nicht bewohnbar, so dass dort wohnhafte Familie, organisiert von der Stadt Zeulenroda, in einer Ausweichwohnung unterkommen konnte. In der Wohnung entstand ein Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt nun zum Brandgeschehen.

Aus gegebenen Anlass möchte die Polizei noch einmal darauf hinweisen, brennende Kerzen oder Teelichter etc. niemals unbeobachtet zu lassen. Nutzen Sie bei Teelichter stets einen passenden Untergrund (nicht brennbarer Stoff) bzw. dafür vorgesehene Kerzenhalter. <BF>

