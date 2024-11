Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter nutzen Abwesenheit aus - Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Westfeld

Hildesheim (ots)

Sibbesse/Westfeld (msc) - Am 16.11.2024 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr ist es in der Ortschaft Westfeld zu zwei Einbrüchen gekommen. Dabei haben sich bisher unbekannte Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt verschafft und sind so ins Innere der Objekte gelangt. In beiden Fällen ist bisherigen Erkenntnissen nach hauptsächlich Schmuck entwendet worden, dabei ist ein Schaden von ca. 11000EUR entstanden. Die Geschädigten hielten sich zum Tatzeitpunkt nicht in ihrer Wohnung auf und meldeten der Polizei den Vorfall nach ihrer Rückkehr. Die Einbrüche haben sich im Bereich Marienstraße und Heiße Water ereignet.

Die Polizei Alfeld bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu auffälligen Personen bzw. Fahrzeugen machen können, sich unter 05181/80730 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Alfeld darauf hin, dass es gerade in der "dunklen Jahreszeit" wichtig ist Grundsätze zu beachten, um sich vor Einbrechern zu schützen. Dazu gehört unter Anderem, bei jedem Verlassen des Hauses die Haustür und alle Fenster zu verschließen, keinen Schlüssel außerhalb des Hauses zu verstecken und die Abwesenheit nicht öffentlich anzukündigen, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz können beispielsweise auf der Website polizei-beratung.de abgerufen werden. Außerdem stehen interessierten Bürgern Beratungsangebote der örtlichen Polizei zur Verfügung.

