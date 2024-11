POL-HI: Polizeiliche Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen im Bereich Sibbesse zum Schutz von Anwohnern

Hildesheim (ots) - (hos) Straßenverkehrsgefährdung in Gronau Am Freitag den 15.11.2024 gegen 21:09 Uhr befuhr ein 71-jähriger Verkehrsteilnehmer mit einem grauen PKW der Marke VW in Schlangenlinien die Bethelner Landstraße in Gronau. Hierbei geriet er mehrfach in den Gegenverkehr und stieß beinahe mit einem ...

mehr