POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 15.11.2024 bis zum 17.11.2024

Hildesheim (ots)

(hos) Straßenverkehrsgefährdung in Gronau

Am Freitag den 15.11.2024 gegen 21:09 Uhr befuhr ein 71-jähriger Verkehrsteilnehmer mit einem grauen PKW der Marke VW in Schlangenlinien die Bethelner Landstraße in Gronau. Hierbei geriet er mehrfach in den Gegenverkehr und stieß beinahe mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Durch die hinzugerufenen Kollegen konnte der Verkehrsteilnehmer angehalten und kontrolliert werden. Im Rahmen einer Prüfung der Fahrtauglichkeit konnte festgestellt werden, dass der Verkehrsteilnehmer zum Kontrollzeitpunkt nicht fahrtauglich war. Dem Verkehrsteilnehmer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Personen die Angaben zum Sachverhalt machen können oder durch die Fahrweise des Fahrzeugführers gefährdet wurden werden gebeten sich bei der Polizei Elze unter der 05068 93380 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Elze

Am Samstag den 16.11.2024 gegen 11:30 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Elze in der Mühlenstraße ein PKW kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 32-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Tageswohnungseinbruch in Gronau (Leine) OT Brüggen

Am Samstag den 16.11.2024 kommt es zwischen 17.44 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Kurzer Weg im Gronauer Ortsteil Brüggen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terassentür gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und entwendeten Schmuck und Bargeld in vierstelliger Höhe.

Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, bzw. in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Elze unter der 05068 93380 zu melden.

Diebstahl von PKW in Gronau (Leine)

Zwischen dem 16.11.2024 gegen 19:00 Uhr und dem 16.11.2024 gegen 19:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines in einer Hofeinfahrt in der Bethelner Landstraße in Gronau ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke VW. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich im Tatzeitraum Zugang zum Fahrzeug und entwendeten dieses.

Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Elze unter der 05068 93380 zu melden.

