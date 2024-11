POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall im Raum Söhlde

Hildesheim (ots) - Algermissen/Wätzum - (jb) Am 16.11.24, gg. 22:30 Uhr kam es an der Kreuzung Osterstraße/ Wattekumstraße in Wätzum zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Nach Angaben der Beteiligten befuhr ein 22-jähriger Garbsener mit seiner 21-jährigen Beifahrerin aus Hannover in einem Renault die Osterstr. In Richtung Wattekumstr.. An der Kreuzung will er geradeaus weiter in die Lühnder Str. weiterfahren. ...

