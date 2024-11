Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vandalismus in Schule

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Am 16.11.2024, gg. 20.54 Uhr meldeten mehrere Sarstedter Bürger einen Alarm. Der Ort der Alarmauslösung konnte auf eine Schule im Wellweg eingegrenzt werden. Es wurde festgestellt, dass unbekannte Täter über ein Fenster in die Schule eingedrungen waren, um dort zu randalieren. Unter anderem wurde ein Feuerlöscher ausgeleert, eine Holztrennwand und Weihnachtsschmuck beschädigt. Zum Abschluss wurde der Feueralarm manuell ausgelöst. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Trotz sofortiger Umstellung konnten die Täter unerkannt entkommen. Zeugen, die im Bereich des Schulzentrums Sarstedt verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell