POL-HI: Verkehrsunfall auf der B 1 Höhe Hildesheim-Bavenstedt

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Am Sonnenkamp - (mbo) In der Nacht vom Freitag, dem 15.11.2024, 22:30 Uhr, bis Samstag, dem 16.11.2024, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Sonnenkamp" in Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben des 30-jährigen Meldenden habe eine unbekannte / ein unbekannter Verkehrsteilnehmer:in den ordnungsgemäß an der Straße geparkten weißen VW Golf beschädigt. Dabei wurde die ...

