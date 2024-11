Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt: Polizei sucht Zeug:innen

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Sonnenkamp - (mbo) In der Nacht vom Freitag, dem 15.11.2024, 22:30 Uhr, bis Samstag, dem 16.11.2024, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Sonnenkamp" in Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben des 30-jährigen Meldenden habe eine unbekannte / ein unbekannter Verkehrsteilnehmer:in den ordnungsgemäß an der Straße geparkten weißen VW Golf beschädigt. Dabei wurde die lenkradseitige Tür großflächig eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.500,- Euro. Die Polizei bittet Zeug:innen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der / dem Unfallflüchtigen geben können, sich beim Polizeikommissariat Sarstedt unter der Rufnummer 05066 985-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell