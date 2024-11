Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Eimsen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - In der Nacht von Donnerstag, den 14.11.2024, auf Freitag, den 15.11.2024, kam es auf der Hauptstraße im Alfelder Ortsteil Eimsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines Ford Fiesta, der in Höhe der Hausnummer 18 am Fahrbahnrand abgeparkt war. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Sachschadens in Höhe von ca. 200 Euro zu bemühen. Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder zum genauen Unfallzeitpunkt machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181-80730.

