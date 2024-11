POL-HI: Autofahrerin bei Baumunfall leicht verletzt

Hildesheim (ots) - ELZE - (ger) Am 14.11.24, gegen 06:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3 in Höhe Elze zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Holzminden die B3 in Richtung Hannover. Hinter der Abfahrt Elze Süd kam er auf der regennassen Straße aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve zu Fall und blieb auf der Fahrbahn liegen. Das ...

