POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B3 bei Elze

ELZE - (ger) Am 14.11.24, gegen 06:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3 in Höhe Elze zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Holzminden die B3 in Richtung Hannover. Hinter der Abfahrt Elze Süd kam er auf der regennassen Straße aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve zu Fall und blieb auf der Fahrbahn liegen. Das Motorrad rutschte in den Gegenverkehr. Eine nachfolgende Autofahrerin (34 Jahre aus dem Landkreis Hildesheim) erkannte den auf der Fahrbahn liegenden Mann zu spät und überfuhr diesen mit ihrem PKW. Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der 48-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die B3 bleibt noch bis etwa 13:45 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen dauern an.

