Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem:

In der Zeit vom 11.11.24 15:00 Uhr bis zum 12.11.24, 11:00 Uhr hat der Nutzer eines schwarzen Skoda Karoq in der Königsberger Straße in Bockenem, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er anschließend zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, stellt er einen Schaden am hinteren linken Heck fest. Hier ist der Stoßfänger zerkratzt und teilweise eingedellt und die Heckleuchte hinten links abgerissen. Aufgrund des Schadensbild ist davon auszugehen, dass dieser Schaden durch ein anderes Kraftfahrzeug verursacht worden ist. Ein Verursacher hat sich bisher zu dem besagten Schaden weder bei dem Fahrzeugnutzer noch bei der Polizei gemeldet, sodass ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort angezeigt worden ist. Bei Hinweisen zu der Tat oder dem verursachenden Kraftfahrzeug melden sie sich Bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

