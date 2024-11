Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Spiegelgehäuse führt auf Spur von flüchtiger Unfallfahrerin

HILDESHEIM - (jpm) Am 20.10.2024 kam es in Itzum zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zunächst unbekanntes Fahrzeug hatte den Außenspiegel an einem geparkten Audi abgefahren. Der geschädigte Halter erstattete noch am selben Tag Anzeige. Das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat hat nun die mutmaßliche Verursacherin ermittelt.

Das ist durchaus bemerkenswert, da dem zuständigen Ermittler zunächst lediglich ein Außenspiegel des Verursacherfahrzeugs vorlag, welcher bei der Kollision abgefallen und am Unfallort liegengeblieben war.

Bei einer Recherche stellte sich heraus, dass der Spiegel zu einem grauen Skoda gehörte. Auch der Zeitraum, in dem das Fahrzeug gebaut wurde, konnte eingegrenzt werden. Dies führte zunächst allerdings zu fast zweihundert Treffern allein für den Zulassungskreis Hildesheim.

Der ermittelnde Beamte ging im weiteren Verlauf nach einem Ausschlussprinzip vor, bei dem bestimmte Kriterien, wie z.B. die Postleitzahl, Berücksichtigung fanden. So dezimierte sich die Anzahl der in Frage kommenden Fahrzeughalter immer weiter, bis am Ende drei Halteranschriften übrigblieben.

Die akribischen Ermittlungen des Beamten zahlten sich aus. Bereits bei Überprüfung der ersten Anschrift, traf er auf das vermutliche Verursacherfahrzeug. An diesem konnten korrespondierende Unfallspuren festgestellt werden. Die sichergestellten Außenspiegelteile passten genau an dieses Fahrzeug.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Auto zum Unfallzeitpunkt von einer Frau aus Hildesheim geführt wurde. Diese macht von ihrem Schweigerecht Gebrauch und lässt sich anwaltlich vertreten.

