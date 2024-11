POL-HI: Alkoholisiert, zu schnell und trotz Fahrverbot unterwegs

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Heute Morgen (11.11.2024), in der Zeit von 07:15 Uhr bis 08:15 Uhr, überwachten zwei Beamte der Verfügungseinheit den Verkehr vor der Grundschule in der Zeppelinstraße. Hierbei ahndeten sie vier Verstöße gegen die Anschnallpflicht. In allen Fällen handelte es sich um Kinder, die ungesichert transportiert worden sind. Gegen ...

mehr