Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geparkter Pkw brennt

Hildesheim (ots)

Sarstedt/ - (jb) Anwohner der Oppelner Straße wurden am 13.11.24 gg. 02:14 Uhr durch eine Explosion geweckt. Bei der Nachschau nach der Ursache bemerkten sie einen brennenden Volkswagen, der auf einem Parkplatz in der Oppelner Straße stand. Die sofort verständigte freiwillige Feuerwehr Sarstedt konnte den Brand löschen, das Fahrzeug brannte jedoch stark aus und zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 12200 EUR. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird Teil der folgenden Ermittlungen sein. Zeugen die kurz vor der Brandentdeckung verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, melden diese bitte der Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

