POL-PDLD: B10/Rinnthal - Großkontrolle im Bereich der B10

B10/Rinnthal (ots)

Am 10.10.2024 wurde eine Großkontrolle durch Kräfte der Polizeidirektion Landau auf dem LKW-Parkplatz der B10 bei Rinnthal in Fahrtrichtung Landau durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk wurde hierbei auf die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer sowie der Bekämpfung der Eigentumskriminalität gelegt. Insgesamt wurden 87 Fahrzeuge kontrolliert. Fünf Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen, da sie unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Hierbei wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ein Fahrzeugführer konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen, auch hier wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde sein PKW präventiv sichergestellt, da er bereits in der Vergangenheit in gleichgelagerten Fällen in Erscheinung getreten ist. Weitere 12 Fahrzeugführer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt, da sie nicht angeschnallt waren. Ein Fahrzeugführer wurde beanzeigt, da er während der Fahrt das Mobiltelefon benutzte. Auf ihn wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Auch wurden insgesamt sieben Kontrollaufforderungen wegen technischer Mängel am Fahrzeug oder fehlender Papiere ausgestellt.

