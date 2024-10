POL-PDLD: Edenkoben - Zu schnell im Bereich der Schule

Landau (ots) - Zwischen dem 08.10.2024 und dem 09.10.2024 brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil in der Raimund-Huber-Straße in Landau ein. Hierbei wurde ein E-Scooter der Marke Ninebot sowie das zugehörige Ladekabel entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 430 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die ...

