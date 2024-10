Polizeipräsidium Pforzheim

Calw - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim: Weitere Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Am Freitagnachmittag kam es in Calw zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine gesuchte Person festgenommen wurde.

Hintergrund des Einsatzes war ein Vorfall, der sich am 28.07.2024 in der Innenstadt von Pforzheim zum Nachteil eines 23-jährigen Mannes ereignet haben soll.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der Geschädigte von drei Männern massiv attackiert und unter anderem durch mehrere Schläge mit einer Axt gegen das Schienbein erheblich verletzt. Die Täter konnten zunächst unerkannt flüchten. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen drei Männer im Alter von 25, 26 und 27 Jahren. Gegen zwei dieser Männer, die jeweils unmittelbar an den Gewaltanwendungen beteiligt gewesen sein sollen, erwirkte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- Haftbefehle wegen Flucht bzw. Fluchtgefahr.

Bereits Mitte September konnte der 27-jährige Tatverdächtige festgenommen und dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Dort wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. (siehe Pressemeldung vom 18.09.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5867541)

Am vergangenen Freitag konnte durch Ermittlungen nunmehr auch der Aufenthaltsort des zweiten, mit Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen festgestellt werden. Der 26-Jährige wurde in Calw angetroffen und festgenommen. Der Gesuchte leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand, so dass niemand verletzt wurde. Am Samstag wurde er dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 26-jährige befindet sich seitdem ebenfalls in Untersuchungshaft.

