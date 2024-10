POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Diebstahl aus zwei Fahrzeugen

Pforzheim (ots) - Am Sonntagmorgen haben Unbekannte in der Nordstadt aus einem Fahrzeug Bargeld entwendet. Mit bisherigem Ermittlungsstand wurde zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr eine Scheibe des in der Hohenstaufenstraße geparkten Audis eingeschlagen. Hierbei wurde Geld im zweistelligen Bereich entwendet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, ...

