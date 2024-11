Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Kindertagesstätten in Sarstedt - Zeug:innen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (mbo) In der Nacht vom Donnerstag, den 14. November 2024, etwa ab 20:00 Uhr, bis Freitag, den 15. November 2024, gegen 07:00 Uhr, ereigneten sich im Stadtgebiet Sarstedt mehrere Einbrüche. Unbekannte Täter:innen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte sowie einem angrenzenden Pfarrheim. In derselben Nacht wurde eine zweite Kindertagesstätte Ziel eines Einbruchs. Die Täter:innen drangen teils durch das gewaltsame Aufbrechen von Fenstern und Türen in die Einrichtungen ein und durchsuchten die Räume offenbar auf der Suche nach Diebesgut. Über die entwendeten Gegenstände liegen derzeit noch keine abschließenden Informationen vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich indes insgesamt auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zeug:innen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeikommissariat Sarstedt unter der Rufnummer 05066 985-0 zu kontaktieren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf den Beginn der "Dunklen Jahreszeit" hin, in der wieder vermehrt Einbrüche festzustellen sind. Hierbei setzt die Polizei Sarstedt auch auf Prävention, um die Sicherheit in der Region zu erhöhen. Weitere Hinweise dazu finden Interessierte in einem umfassenden Artikel in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung (HAZ) vom 7. November 2024 (Seite 9).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell