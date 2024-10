Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbauteile entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Aus mehreren Fahrzeugen eines Autohauses in der Kasseler Straße demontierten ein oder mehrere Unbekannte Sensoren und entwendeten diese anschließend. Durch die Tat, welche in der Zeit zwischen dem 23. Oktober, 17.30 Uhr und gestern, 07.50 Uhr begangen wurde, entstand ein Beuteschaden in Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrages. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0276107/2024) entgegen. (jd)

