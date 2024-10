LPI-GTH: Leicht verletzt

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Am 23. Oktober, in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 02.05 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in einen Fahrradladen in der Straße "An der Stedte" einzudringen, was allerdings misslang. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um eine dreiköpfige Gruppe gehandelt haben. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach ...

