Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfall mit verletzter E-Scooter-Fahrerin

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (bub) Am 15.11.2024, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Ecke Burgstraße / Weberstraße in Sarstedt. Ein dunkler Pkw bog aus der Weberstraße nach links in die Burgstraße ein. Hierbei nahm er einer E-Scooter-Fahrerin auf der Burgstraße die Vorfahrt. Die 40-jährige Sarstedterin musste stark bremsen und ausweichen, wodurch sie stürzte und sich leicht verletzte. Auch ihr E-Scooter wurde beschädigt. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Der Fahrer des dunklen Pkw entfernte sich vom Unfallort - gegen ihn wird nun wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell