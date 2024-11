Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung am Ortsinformationsstand in Gödringen

Hildesheim (ots)

Sarstedt / Gödringen, Gödringer Straße - (mbo) In der Nacht von Freitag, dem 15.11.2024, 22:00 Uhr, auf Samstag, den 16.11.2024, 08:50 Uhr, wurde der Glaseinsatz des Ortsinformationsstandes in Gödringen, an der Ecke Gödringer Straße / Celler Straße, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Eine Glasscheibe wurde zerstört, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand. Die Polizei Sarstedt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 985-0 in Verbindung zu setzen.

