POL-HI: 4 Verletzte bei Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Algermissen/Wätzum - (jb) Am 16.11.24, gg. 22:30 Uhr kam es an der Kreuzung Osterstraße/ Wattekumstraße in Wätzum zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Nach Angaben der Beteiligten befuhr ein 22-jähriger Garbsener mit seiner 21-jährigen Beifahrerin aus Hannover in einem Renault die Osterstr. In Richtung Wattekumstr.. An der Kreuzung will er geradeaus weiter in die Lühnder Str. weiterfahren. Hierbei übersieht er den von rechts, aus Richtung Ummeln, kommenden BMW, der mit einem 23-jährigen Hildesheimer als Fahrer und einer 18-jährigen Hildesheimerin als Beifahrerin, besetzt ist. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Renault wird hierdurch von der Straße gegen ein Verkehrsschild und eine Mauer geschoben. Alle 4 Personen erlitten Verletzungen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Schaden von 28750 Euro.

