Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Unbekannte Täter drangen am 16.11.2024, in der Zeit 15.30 Uhr bis 22.56 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Mozartweg ein. Die Täter gelangten durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Objekt. Im Haus wurden die Räume durchsucht. Entwendet wurde Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Anwohner, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

