POL-UL: (AA)(HDH) Bartholomä - Lkw streift Lkw und fährt weiter

Nach einem Unfall am Mittwoch bei Bartholomä flüchtete einer der mutmaßlichen Verursacher und hinterlässt Schaden an drei Fahrzeugen.

Laut Polizeiangaben war gegen 9.30 Uhr ein Lkw auf der L1165 von Bartholomä in Richtung Steinheim am Albuch unterwegs. Dahinter fuhren zwei Autos. Den drei Fahrzeugen kam kurz vor der Kreisgrenze Ostalbkreis / Landkreis Heidenheim ein Lkw entgegen. Die beiden Lkw streiften sich mit den linken Außenspiegeln. Dadurch gingen die Spiegel zu Bruch. Durch die gesplitterten Teile wurden die nachfolgenden Fahrzeuge getroffen und beschädigt. Wie die Autofahrer berichteten, hielten beide Lkw-Fahrer nicht an und fuhren einfach weiter. Der 55-Jährige im beschädigten Peugeot nahm die Verfolgung des vor ihm flüchtenden Mercedes Laster auf. In einem Waldstück zwischen Wental und Steinheim gelang es dem Autofahrer, den 36-jährigen Lkw-Fahrer zu stoppen. Der Lkw, der in der Gegenrichtung unterwegs und an dem Unfall beteiligt war, machte sich aus dem Staub. Den sucht nun die Polizei. Lt. Zeugen handelt es sich um einen größeren Lkw über 3,5 Tonnen. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und die ersten Ermittlungen für das zuständige Polizeipräsidium Aalen durchgeführt. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Lkw unter der Tel. 07321/322-430 entgegen. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden an den zwei Autos und dem Lkw rund 3.000 Euro.

