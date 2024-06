Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendiebstahl hochwertiger Kinderbekleidung

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Samstag (01.06.2024) zwischen 17 Uhr und 19 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter Kinderbekleidung im Wert von etwa 6.000 Euro in einem Bekleidungsgeschäft in der Ulmer Landstraße.

Ein unbekannter Täter nutzte offenbar eine günstige Gelegenheit und entwendete eine große Menge Kleinkindbekleidung. Ein Mitarbeiter bezifferte den entstandenen Schaden auf etwa 6.000 Euro.

Die Polizei Augsburg 6 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell