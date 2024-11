Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Sarstedt: Fahrzeug gerät ins Gleisbett der Stadtbahn

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Breslauer Straße / Görlitzer Straße - (mbo) Am Nachmittag des 17.11.2024 kam es gegen 17:35 Uhr an der Kreuzung Breslauer Straße / Görlitzer Straße in Sarstedt zu einem Verkehrsunfall, der für eine kurzfristige Störung im Betriebsablauf der Stadtbahn sorgte. Eine 89-jährige Fahrerin aus Hannover wollte mit ihrem Skoda Fabia aus der Görlitzer Straße kommend nach links in Richtung Gleidingen abbiegen. Dabei geriet sie nach rechts von ihrer Fahrspur ab und landete im Gleisbett der Stadtbahn. Das Fahrzeug kam auf dem Schotterbett zum Stillstand, wobei der rechte Vorderreifen beschädigt wurde. Glücklicherweise entstand kein weiterer Sachschaden, es traten keine Betriebsstoffe aus und auch die Fahrerin blieb unverletzt. Der Vorfall führte jedoch zu einer vorübergehenden Unterbrechung des Betriebs der Stadtbahnlinie. Dank des engagierten und schnellen Eingreifens eines hilfsbereiten Zeugen konnte ein Abschleppunternehmen noch vor Eintreffen der Polizei beauftragt werden. Die Räumungsarbeiten waren deshalb bereits etwa eine Stunde nach dem Unfall abgeschlossen. Der Straßenverkehr war währenddessen nicht beeinträchtigt. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem Zeugen, der der Fahrerin vorbildlich zur Seite stand, die nötigen Maßnahmen einleitete und so dazu beitrug, die Stadtbahnlinie schnell wieder freigeben zu können.

