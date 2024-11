Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt (kla) Brandstiftung an Pkw

Hildesheim (ots)

Am Mo., 18.11.24, gegen 22.oo Uhr wurde auf dem öffentlichen Parkplatz in der Weberstraße in Sarstedt ein brennender Pkw gemeldet. Der Parkplatz befindet sich auf der Rückseite der Häuser der Weberstraße. Die Zufahrt befindet sich zwischen zwei Häusern. Obwohl die Besatzung eines Rettungswagens den Brand mit einem Feuerlöscher bereits erfolgreich vor Eintreffen der Feuerwehr Sarstedt stoppen konnte, entstand an dem Pkw Mercedes vermutlich Totalschaden. Durch den Brand wurde ein in der Nähe parkender Pkw Ford ebenfalls beschädigt. Vor Ort wurde festgestellt, dass bei vier weiteren Fahrzeugen offensichtlich versucht wurde, diese in Brand zu setzen. Diese Fahrzeuge wurden aber nicht oder nur leicht beschädigt. Die Gesamtschadenssumme ist noch nicht bekannt. Bei der Polizei noch nicht bekannte Zeugen zu diesem Geschehen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, Tel. 05066-9850 zu melden.

