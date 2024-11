Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - HILDESHEIM - (jpm) Zwei alkoholisierte Autofahrer verursachten am gestrigen Sonntag, 03.11.2024, Verkehrsunfälle mit jeweils hohem Sachschaden. Gegen beide wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 06:05 Uhr in der Alfelder Straße in Diekholzen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 21-jähriger Renault-Fahrer mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit vom Roten Berg kommend in den Ort ein. Beim Versuch an einer Verkehrsinsel vorbeizufahren, geriet der Mann mit dem rechten Vorderrad auf den Bürgersteig, wobei das Rad abriss. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem geparkten Seat.

Beide Autos wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird vorerst auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Allerdings stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zum zweiten Unfall kam es gestern Abend, gegen 20:20 Uhr, in der Hildesheimer Maschstraße. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand war ein 43-jähriger Mercedesfahrer auf der Straße Am Kupferstrang mit vermutlich zu hohem Tempo in Richtung Elzer Straße unterwegs. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Seine Fahrt endete anschließend im Wendehammer der Maschstraße, wo der Mann mit einer Sitzbank und drei geparkten Autos zusammenstieß.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. Die aufnehmenden Beamten stellten auch bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, worauf dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Auch der Führerschein dieses Unfallfahrers wurde sichergestellt.

