POL-FR: Landkreis Waldshut - Wehr/Brennet -- Zigarettenautomat gesprengt - Die Polizei sucht Zeugen !

Ereigniszeit: 05.01.2025, gegen 06:30 Uhr

Bei der Integrierten Leitstelle in Waldshut wurde am 05.01.2025, gegen 06:40 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass offenbar ein Zigarettenautomat gesprengt worden war.

Der betroffene Automat befand sich unweit des Bahn-Haltepunktes in Wehr-Brennet.

Durch die Wucht der Sprengung wurden zahlreiche Zigarettenpackungen mehrere Meter weit über die angrenzenden Bahngleise und die Bundesstraße 34 verteilt.

Der Automat wurde vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 2500,00 Euro geschätzt.

Der Diebstahlschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber gemessen am Sachschaden nicht im Verhältnis stehen. Da noch sehr viele Packungen herumlagen, ist davon auszugehen, dass die Täterschaft gestört wurde. Die Tat dürfte etwa gegen 06:30 Uhr stattgefunden haben.

Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Wer Angaben zu Fahrzeugen oder Personen machen kann, die möglicherweise mit dieser Tat in Verbindung stehen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 9340 oder ab Dienstag zu den Bürozeiten an die Kriminalpolizei in Waldshut, Tel. 07741 83160.

