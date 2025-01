Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen; Einbruch in Apotheke - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 6. Januar 2025 wurde in eine Apotheke in der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Eine Anwohnerin hörte gegen 3:00 Uhr einen lauten Knall. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie die Eingangstür aufbrachen.

Der genaue Sach- und Diebstahlschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeirevier Waldkirch geführt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07681 40740 mit dem Polizeirevier Waldkirch in Verbindung zu setzen.

