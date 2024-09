POL-KLE: Kleve - Ermittlungen nach Einbruch in Kindergarten: Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots) - Am Sonntag (1. September 2024) kam es gegen 00:10 Uhr an der `s-Heerenberger Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein abgestellter VW Passat mit polnischem Kennzeichen wurde dabei am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite beschädigt. Die 25-jährige Halterin hörte zur genannten Uhrzeit einen Knall und sagte, Sie habe aus dem ...

