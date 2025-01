Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zum Tötungsdelikt in Weissach im Tal

Aalen (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten am Abend des 04.01.2025 zwei befreundete Männer in einer Wohnung im Ortsteil Aichholzhof in Streit, in dessen Verlauf ein 23-jähriger Mann mit einem metallischen Gegenstand auf seinen 24-jährigen Bekannten einschlug. Der 24-Jährige wurde hierdurch so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Der 23-jährige, deutsche Beschuldigte wurde widerstandslos festgenommen und am 05.01.2025 einem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieser setzte den zuvor durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug.

Ursprungsmeldung vom 05.01.2024, 10.04 Uhr:

Weissach im Tal: Streit endet tödlich

Am 04.01.2025 gegen 19:20 Uhr gerieten zwei Bekannte in Streit. Hierbei schlugen sich die zwei Personen gegenseitig, wodurch einer der beiden tödlich verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell