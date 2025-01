POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle, Brand einer Gartenhütte, Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Fellbach: Vermisste Person in Fellbach/Schmiden - Öffentlichkeitsfahndung Aus Fellbach/Schmiden wird der 61-jährige F. K. vermisst. Er wurde zuletzt am 04.01.2025 durch Angehörige in seiner Wohnung in der Meißner Straße gesehen. Am 06.01.2025 gegen 09:00 Uhr wurde bemerkt, dass er seine Wohnung verlassen hat. Herr K. leidet unter Demenz, weshalb ...

