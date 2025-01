Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Person aus Fellbach vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Aalen (ots)

Fellbach: Vermisste Person in Fellbach/Schmiden - Öffentlichkeitsfahndung

Aus Fellbach/Schmiden wird der 61-jährige F. K. vermisst. Er wurde zuletzt am 04.01.2025 durch Angehörige in seiner Wohnung in der Meißner Straße gesehen. Am 06.01.2025 gegen 09:00 Uhr wurde bemerkt, dass er seine Wohnung verlassen hat. Herr K. leidet unter Demenz, weshalb befürchtet wird, dass er sich verlaufen hat und sich nun in einer hilflosen Lage befindet.

Möglicherweise ist er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Herr K. ist 172 cm groß. Er ist mit einer rötlichen Jacke und einer Mütze bekleidet.

Ein Bild des Vermissten finden Sie unter:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/fellbach-schmiden-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Verbleib des Herrn K. werden an das Polizeirevier Fellbach unter Tel.: 0711 57720 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell