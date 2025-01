Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht in Wört, Veranstaltung in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Wört: Unfallflucht nach Veranstaltung

Gegen 23:30 teilte am Sonntag ein Verkehrsteilnehmer mit, dass sein Audi A4, der in der Badbruckstraße geparkt war, beschädigt sei. Der Geschädigte hatte eine Veranstaltung in der Turnhallte besucht. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ellwangen unter Tel.: 07961 9300 erbeten.

Schwäbisch Gmünd: 2000 Zuschauer bei Faschingsumzug

Am Sonntagabend fand in Wetzgau ein Faschingsumzug mit anschließender Guggenparty statt. Ca. 900 Teilnehmer und 2000 Zuschauer feierten überwiegend friedlich. Erst gegen 00:30 Uhr wurden der Polizei zwei Körperverletzungen mitgeteilt. Bei einer der beiden Auseinandersetzungen wurde ein Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts beleidigt und bedroht. Nachdem der Aggressor der Örtlichkeit verwiesen worden war, beleidigte er noch drei Polizeibeamte. Die Veranstaltung endete gegen 02:00 Uhr. Die letzten Gäste verließen friedlich die Örtlichkeit.

