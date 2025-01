POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Aalen (ots) - Braunsbach: Zimmerbrand, eine Person verletzt Am Sonntagmorgen wurde der Rettungsleitstelle gegen 06:15 Uhr ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Leonhard-Prosi-Straße gemeldet. Vermutlich war eine Kerze auf einen Bürostuhl gefallen, wodurch dieser in Brand geriet. Das Feuer griff nicht aufs Haus über. Eine Bewohnerin kam mit Rauchgasintoxikation ...

mehr