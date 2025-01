Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 05.01.2025

Braunsbach: Zimmerbrand, eine Person verletzt

Am Sonntagmorgen wurde der Rettungsleitstelle gegen 06:15 Uhr ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Leonhard-Prosi-Straße gemeldet. Vermutlich war eine Kerze auf einen Bürostuhl gefallen, wodurch dieser in Brand geriet. Das Feuer griff nicht aufs Haus über. Eine Bewohnerin kam mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Das Zimmer ist unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit drei und die Polizei mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Wolpertshausen: Unfall auf BAB 6 wegen Glätte

Am Sonntagmorgen kam es gegen 05:50 Uhr zu einem Unfall auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn kurz vor der AS Ilshofen/Wolpertshausen. Ein Ford Transit kam wegen Glätte ins Rutschen und rutschte über den Standstreifen in die Böschung, wo er schließlich auf die Seite kippte. Die vier männlichen Insassen blieben alle unverletzt. Es entstand ein Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von 10.000 Euro.

