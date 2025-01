POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen vom 05.01.2025 (Rems-Murr-Kreis)

Aalen (ots) - Oberkochen: Garagenbrand Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Garagenbrand in die Dreißentalstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Garage bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Vorgehen der Feuerwehr war der Brand gegen 19:30 Uhr gelöscht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Vor Brandausbruch waren in der Garage Schleifarbeiten durchgeführt worden, weshalb als Brandursache ...

mehr