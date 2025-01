POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Gem. Fichtenberg - Mittelrot Am Freitag gegen 13:50 Uhr befuhr eine 42-Jährige die L 1066 von Gaildorf - Unterrot in Fichtenberg - Mittelrot mit ihrem PKW Hyundai. Um etwa auf halber Strecke nach links in einen Weg abzubiegen, hielt sie zunächst an. Zwei weitere Fahrzeuge hinter ihr hielten ebenfalls an. Eine 55-Jährige, die mit ihrem PKW VW ebenfalls in Richtung Mittelrot fuhr, überholte die stehenden ...

