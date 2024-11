Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Papier kokelt auf angeschaltetem Herd

Kaiserslautern (ots)

Bei Umzugsarbeiten ist es am Mittwochnachmittag in der Pfaffstraße beinahe zu einem Brand gekommen. Zum Glück löste kurz vor halb 5 ein Rauchmelder in einer Wohnung des Mehrparteienhauses aus, so dass die Feuerwehr ausrückte und schnell vor Ort war. Wie sich herausstellte, hielt sich niemand in der Wohnung auf, aber die Herdplatte war angeschaltet und es lag Papier auf dem Ceranfeld.

Eine Rücksprache mit dem Mieter ergab, dass er gerade am Umziehen ist und am Nachmittag zusammen mit seiner Freundin in der Wohnung Sachen zusammengeräumt habe. Möglicherweise wurde dabei versehentlich der Herd eingeschaltet. Glück im Unglück: Außer verbrannten Papieren entstand kein Sachschaden. |cri

