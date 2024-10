POL-WES: Kreis Wesel - Polizei gibt Tipps und Hinweise rund um Halloween

Wesel (ots) - Am Sonntag, den 27.10.2024, gegen 14.35 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Wesel die Bislicher Straße in Fahrtrichtung Flüren. An der Kreuzung Bislicher Straße / Mühlenfeldstraße querte er die Mühlenfeldstraße, um seine Fahrt in Richtung Flüren fortzusetzen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einem 62-jährigen ...

