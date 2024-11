Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Scooter ist am Dienstagabend in der Friedenstraße gestohlen worden. Der Elektroroller war in Höhe des Hauses Nummer 59 abgestellt und verschwand zwischen 18 und 22 Uhr. Das Gefährt hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

