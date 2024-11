POL-PPWP: Manchmal bleibt nur Kopfschütteln...

Kaiserslautern / Weilerbach (ots) - Die Kriminalpolizei beschäftigen zwei Fälle des Exhibitionismus. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen entblößte sich ein Unbekannter am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr am Bahnhaltepunkt Kennelgarten in Kaiserslautern vor einer 16-Jährigen. Der Mann könnte zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Nach Zeugenangaben hat er sehr kurze ...

